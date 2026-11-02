Başkan Tetik: "Nazilli'de hizmet yarışı başlattık"

Nazilli’nin yollarında rekor seviyede çalışmaya imza atarak kısa sürede hem ekonomisi güçlü hem de hizmet üretebilen bir belediye inşa ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Nazilli’de bir hizmet yarışı başlattık. Bu yarışın kazanını Nazilli olacak" dedi.

İlçe genelinde yol çalışmalarına hız kesmeden devam eden Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Sümer Mahallesi 202 Sokak’ta yol yenileme çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında, kullanım ömrünü tamamlayan ve altyapı faaliyetleri deneniyle deforme olan yol kazınarak parke taşı döşemeye hazır hale getirildi.

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Nazilli’nin en eski yerleşim yerlerinden olan Sümer’in çalışma bekleyen pek çok noktası olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, aşağı Nazilli olarak bilinen ve uzun yıllardır yatırımsız bırakılan Sümer, Çapahasan, Dumlupınar ve Şirinevler Mahallelerinin yollarında bir dönüşüm başlattıklarını kaydetti.

Sık sık gerçekleştirdiği saha gezilerinde hem vatandaşların taleplerini dinleyen hem de şehrin hizmet bekleyen noktalarını bizzat gözlemleyen Başkan Tetik; "Nazilli’de bir hizmet yarışı başlattık. Bu yarışta kazanan Nazilli olacak. Biz Nazilli’nin kaybettiği yılları hızla geri alması için bir mücadele veriyoruz. Belediyemizin artan hizmet gücü diğer kurumları da harekete geçirmiş durumda. Bundan dolayı mutluyuz. Gayemiz herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi. Herkes sorumluluk alanı içerisindeki görevleri en iyi şekilde yaparsa kısa sürede şehrimizin tüm sorunları çözülmüş olur" dedi.