Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da üniversiteliler geleceğe nefes olmak için fidan dikecek

        Aydın'da üniversiteliler geleceğe nefes olmak için fidan dikecek

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Orman Topluluğu tarafından, Aydın Orman İşletme Müdürlüğünün destekleriyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlenecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Aydın'da üniversiteliler geleceğe nefes olmak için fidan dikecek

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Orman Topluluğu tarafından, Aydın Orman İşletme Müdürlüğünün destekleriyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlenecek.

        Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak ve ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek etkinlik, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü Çine ilçesine bağlı Kavşıt Mahallesi Yanık Sahası'nda yapılacak. Üniversite öğrencileri ve personelinin davet edildiği etkinlikte, katılımcılar fidanları toprakla buluşturarak yeşil alanların artırılmasına katkı sağlayacak. ADÜ Orman Topluluğu tarafından yapılan duyuruda, etkinliğe katılacak üniversite öğrencileri ve personelinin program süresince idari izinli sayılacağı bildirildi. Etkinlik alanına ulaşımın ise Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından karşılanacağı belirtildi.

        REKLAM

        Doğaya katkı sunmak ve ağaçlandırma çalışmalarına destek olmak isteyen üniversite mensuplarının katılımına açık olacak etkinlikte, 'Bir fidan, bir gelecek' mesajıyla daha yeşil bir dünya için farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması!
        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Çalışan annelere Yargıtay’dan müjde!
        Çalışan annelere Yargıtay’dan müjde!
        Hareketsizliğe karşı tesadüfi egzersiz önerisi
        Hareketsizliğe karşı tesadüfi egzersiz önerisi
        "Sıkıntılara çözüm olamadı"
        "Sıkıntılara çözüm olamadı"
        Son kullanma tarihi geçmiş ilaç operasyonu! Gözaltılar var!
        Son kullanma tarihi geçmiş ilaç operasyonu! Gözaltılar var!
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        ABD'de özel jet düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
        ABD'de özel jet düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        Kimi Antonelli dünya şampiyonu!
        Kimi Antonelli dünya şampiyonu!
        Kazayla kendini vurdu
        Kazayla kendini vurdu

        Benzer Haberler

        Gıda mühendisleri Aydın'ın milli meyvesi incirle hurmayı birleştirdi Tuğba...
        Gıda mühendisleri Aydın'ın milli meyvesi incirle hurmayı birleştirdi Tuğba...
        En fazla yağışı Güzelçamlı aldı
        En fazla yağışı Güzelçamlı aldı
        Dalama Kırıklar Mahallesi'nde 15 yıllık hayır geleneği yaşatıldı
        Dalama Kırıklar Mahallesi'nde 15 yıllık hayır geleneği yaşatıldı
        Didim'de hamsi kota uygulaması
        Didim'de hamsi kota uygulaması
        Kontrolden çıkan otomobil eve çarptı: 3 yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil eve çarptı: 3 yaralı
        Aydın'da yağışlı hava devam edecek
        Aydın'da yağışlı hava devam edecek