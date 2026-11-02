Aydın'da üniversiteliler geleceğe nefes olmak için fidan dikecek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Orman Topluluğu tarafından, Aydın Orman İşletme Müdürlüğünün destekleriyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlenecek.

Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak ve ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek etkinlik, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü Çine ilçesine bağlı Kavşıt Mahallesi Yanık Sahası'nda yapılacak. Üniversite öğrencileri ve personelinin davet edildiği etkinlikte, katılımcılar fidanları toprakla buluşturarak yeşil alanların artırılmasına katkı sağlayacak. ADÜ Orman Topluluğu tarafından yapılan duyuruda, etkinliğe katılacak üniversite öğrencileri ve personelinin program süresince idari izinli sayılacağı bildirildi. Etkinlik alanına ulaşımın ise Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından karşılanacağı belirtildi.

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Doğaya katkı sunmak ve ağaçlandırma çalışmalarına destek olmak isteyen üniversite mensuplarının katılımına açık olacak etkinlikte, 'Bir fidan, bir gelecek' mesajıyla daha yeşil bir dünya için farkındalık oluşturulması hedefleniyor.