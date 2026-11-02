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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Gıda mühendisleri Aydın'ın milli meyvesi incirle hurmayı birleştirdi Tuğba Kuruyemiş'in yeni ürünü Hurmin, ilk günden yoğun ilgi gördü

        Gıda mühendisleri Aydın'ın milli meyvesi incirle hurmayı birleştirdi Tuğba Kuruyemiş'in yeni ürünü Hurmin, ilk günden yoğun ilgi gördü

        Merkezi Aydın'da bulunan ve yaklaşık yarım asırdır kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren Tuğba Kuruyemiş, hurma, incir ve tahin başta olmak üzere farklı malzemelerle hazırladığı yeni atıştırmalık ürünü "Hurmin"i tüketicilerin beğenisine sundu. İlave şeker içermeyen ürün, doğal malzemelerden oluşan içeriğiyle dikkat çekerken yeni ürün ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Gıda mühendisleri Aydın'ın milli meyvesi incirle hurmayı birleştirdi Tuğba Kuruyemiş'in yeni ürünü Hurmin, ilk günden yoğun ilgi gördü

        Merkezi Aydın'da bulunan ve yaklaşık yarım asırdır kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren Tuğba Kuruyemiş, hurma, incir ve tahin başta olmak üzere farklı malzemelerle hazırladığı yeni atıştırmalık ürünü "Hurmin"i tüketicilerin beğenisine sundu. İlave şeker içermeyen ürün, doğal malzemelerden oluşan içeriğiyle dikkat çekerken yeni ürün ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü.

        Yeni ürünler geliştirmek amacıyla ArGe çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, firmanın kendi bünyesinde geliştirip ürettiği onlarca özel ürünü bulunduğunu söyledi. Özellikle Aydın'ın önemli tarımsal ürünlerinden incir üzerine çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Tonkul, "Yaklaşık 20 yıl önce incir dönerini geliştirmiştik. Ürünümüz halen sevilerek tüketiliyor. Ardından Antep Rüyası adını verdiğimiz lokum çeşidini geliştirip ürettik. Pek çok ürünümüz uluslararası otoritelerce ödüle layık görüldü. ArGe çalışmalarımızla tüketicilerimize farklı lezzetler sunmaya devam ediyoruz" dedi.

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        "Doğal içeriğiyle dikkat çekiyor"

        Son olarak "Hurmin" adını verdikleri yeni bir atıştırmalık geliştirdiklerini kaydeden Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, ürünün içeriğinde başta incir ve hurma olmak üzere akışkan tahin, kakao, Hindistan cevizi, hibisküs ve toz Antep fıstığı bulunduğunu belirtti. Hurmin adını verdikleri bu ürünün de ülke genelindeki tüm Tuğba Kuruyemiş mağazalarında satışa sunulduğunu ve oldukça beğenildiğini kaydeden Tonkul, "İçeriğinde kullanılan malzemelerin doğal şekerini barındıran bu ürünümüzün her tanesi özel ambalajında sunuluyor. Özel ikram olarak misafirlere servis edilebildiği gibi yolculuklarda veya iş yerlerinde de atıştırmalık olarak tüketilebiliyor. Yeni ürünümüzü farklı tüketim alışkanlıklarına hitap edecek şekilde geliştirdik" diye konuştu.

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        Hurmin'in ülke genelindeki tüm mağazalarda satışa sunulduğunu belirten Tonkul, yeni ürünün tüketicilerden yoğun ilgi gördüğünü ve ürünün içeriğindeki malzemeler sayesinde enerji sağlamasının yanı sıra tokluk hissine de verdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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