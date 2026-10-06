Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da organ bağışı 6 hastaya umut oldu

        Aydın'da organ bağışı 6 hastaya umut oldu

        Aydın'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları, nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 21:47 Güncelleme:
        Aydın'da organ bağışı 6 hastaya umut oldu

        Aydın'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları, nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın Şehir Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde trafik kazası nedeniyle tedavi görmekte olan hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

        Aydın Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü tarafından hasta yakınlarıyla yapılan görüşmenin ardından aile, büyük bir duyarlılık göstererek yakınlarının tüm organlarının bağışlanmasına karar verdi.

        Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi ile gerekli koordinasyon sağlanarak yapılan donör operasyonu, İzmir Bölge Koordinasyon Merkezinden (BKM) gelen organ nakli ekipleri tarafından Aydın Şehir Hastanesinde başarıyla gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Operasyonla alınan organlar 6 hastaya nakledilmek üzere 3 farklı kente gönderildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul ise bu anlamlı kararın alınmasında büyük bir duyarlılık gösteren hastanın ailesine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Milyonlarca varil petrol taşındı
        Donald Trump: Milyonlarca varil petrol taşındı
        Karahan'dan tasfiye süreci açıklaması
        Karahan'dan tasfiye süreci açıklaması
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        “Bıçak kaydı” iddiası: Eşi tutuklandı
        “Bıçak kaydı” iddiası: Eşi tutuklandı
        Okan Buruk'tan İlkay kararı!
        Okan Buruk'tan İlkay kararı!
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı

        Benzer Haberler

        Portekiz'de hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Aydın'da toprağa verildi
        Portekiz'de hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Aydın'da toprağa verildi
        Aydın merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 111 şüpheli yakalandı
        Aydın merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 111 şüpheli yakalandı
        Söke'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Söke'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Aydın Valisi Varol eylül ayı asayiş ve güvenlik verilerini açıkladı
        Aydın Valisi Varol eylül ayı asayiş ve güvenlik verilerini açıkladı
        Kuşadası'nda dalış yaparken fenalaşan turist hastaneye kaldırıldı
        Kuşadası'nda dalış yaparken fenalaşan turist hastaneye kaldırıldı
        GÜNCELLEME - Aydın'da iş yerinde çıkan ve çevreye sıçrayan yangın kontrol a...
        GÜNCELLEME - Aydın'da iş yerinde çıkan ve çevreye sıçrayan yangın kontrol a...