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        Aydın'da pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde erkek arkadaşının pompalı tüfekle vurduğu kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 20:07 Güncelleme:
        Aydın'da pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde erkek arkadaşının pompalı tüfekle vurduğu kadın yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde S.S. ve birlikte yaşadığı E.B. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine S.S. pompalı tüfekle kadına ateş etti.

        Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan E.B. ambulansla Aydın Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Olay yerinden kaçan şüphelinin Gerenkova Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

        S.S, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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