Aydın'da pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde erkek arkadaşının pompalı tüfekle vurduğu kadın yaralandı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde erkek arkadaşının pompalı tüfekle vurduğu kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde S.S. ve birlikte yaşadığı E.B. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.S. pompalı tüfekle kadına ateş etti.
Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan E.B. ambulansla Aydın Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüphelinin Gerenkova Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.
S.S, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla yakalandı.
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