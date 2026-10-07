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        Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 21:46 Güncelleme:
        Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaşıkçılar Mahallesi'nde akraba olan İsmail Kılıç ile N.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.A'nın tüfekle ateş etmesi sonucu Kılıç ağır yaralandı.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri, kaçan N.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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