Aydın'da yarın yağış bekleniyor
Aydın il genelinde meteoroloji verilerine göre sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Aydın il genelinde meteoroloji verilerine göre sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre Aydın’da havanın yarın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Cumartesi ve Pazar parçalı bulutlu, Pazartesi parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Görülecek olan yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının gündüz 23 ile 27 derece civarında değişkenlik göstermesi bekleniyor.
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