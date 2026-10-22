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        Aydın'da düzensiz göçmen operasyonu

        Aydın'ın Kuşadası, Söke ve Efeler ilçelerinde düzensiz göçmen operasyonunda bir yabancı uyruklu şahıs ile 3 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 08:47 Güncelleme:
        Aydın'da düzensiz göçmen operasyonu

        Aydın’ın Kuşadası, Söke ve Efeler ilçelerinde düzensiz göçmen operasyonunda bir yabancı uyruklu şahıs ile 3 organizatör yakalandı.

        Kuşadası Göçmen Kaçakçılığıyla ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği tarafında "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretinin" önlenmesi ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Aslanburnu açıklarında Kuşadası Sahil Güvelik Komutanlığı birimleri tarafından lastik bot içerisinde 14 düzensiz göçmenin yakalanması olayıyla ilgili yabancı uyruklu 1 şahıs yakalanıp işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olayla ilgili devam eden çalışmalarda; organizatör olduğu tespit edilen F.T., B.S. ve T.İ. isimli şahıslar Kuşadası, Efeler ve Söke ilçelerinde yapılan operasyon ile yakalandı. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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