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        Aydın'da koyun otlatmaya giden kişi ölü bulundu

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde koyun otlatmaya giden kişi, arazide ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 22:06 Güncelleme:
        Aydın'da koyun otlatmaya giden kişi ölü bulundu

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde koyun otlatmaya giden kişi, arazide ölü bulundu.

        Pirlibey Mahallesi'nde koyunlarını otlatmak için evden ayrılan Ömer Özek'i (44) bahçe yolunda hareketsiz yatarken gören bir kişi, durumu mahalle muhtarına bildirdi.

        İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Özek'in, başından darbe aldığını tespit etti.

        Özek'in cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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