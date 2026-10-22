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        Güvercinada Kalesi 'Kalıcı Dünya Mirası Listesi'ni bekliyor

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinin simgelerinden olan ve Osmanlı'nın efsanevi denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa tarafından yaptırılan tarihi Güvercinada Kalesi, 2020 yılında adım attığı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki 6. yılını doldururken, kalıcı dünya mirası unvanını almak için geri sayımını sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:08 Güncelleme:
        Güvercinada Kalesi 'Kalıcı Dünya Mirası Listesi'ni bekliyor

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinin simgelerinden olan ve Osmanlı'nın efsanevi denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa tarafından yaptırılan tarihi Güvercinada Kalesi, 2020 yılında adım attığı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki 6. yılını doldururken, kalıcı dünya mirası unvanını almak için geri sayımını sürdürüyor.

        Kuşadası Körfezi'nin girişinde asırlardır denizden gelenleri selamlayan ve her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Güvercinada Kalesi, evrensel kültür mirası olma yolculuğunu sürdürüyor. Aydın Valiliği'nin destekleri ve Kuşadası Belediyesi'nin çalışmalarıyla hazırlanan "Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri" dosyasıyla 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren kale, aradan geçen 6 yılda kalıcı listeye göz kırpıyor. Kuşadası'nın göz bebeği ve simgesi olan tarihi Güvercinada Kalesi, 2020 yılında adım attığı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki 6 yılını geride bıraktı. Dönemin kaptanı deryası Barbaros Hayrettin Paşa'nın mirası olan eşsiz savunma yapısı, kalıcı dünya mirası unvanını almak için gün sayıyor. Tarihi dokusuyla Osmanlı askeri mimarisinin deniz savunma stratejilerini günümüze taşıyan kalenin iç bölümü, ünlü Osmanlı denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa tarafından inşa ettirilirken, adayı çevreleyen surlar ise Mora İsyanı döneminde denizden gelebilecek korsan saldırılarını ve tehditleri önlemek amacıyla İlyas Ağa tarafından yaptırıldı.

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        Günümüzde uluslararası standartlarda bir koruma ve sergileme alanı haline getirilen kalenin iç kalesi tematik bir açık hava müzesine dönüştürülürken, kente kazandırılan Deniz Ticaret Tarihi Sergi Alanı ile Roma'dan Osmanlı'ya uzanan denizcilik mirası ziyaretçilerle buluşturuluyor. Kuşadası'nın kalıcı liste yolundaki bekleyişi devam ederken UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin alacağı kararının ardından Barbaros Hayrettin Paşa ve İlyas Ağa'nın asırlık emaneti, hak ettiği "Kalıcı Dünya Mirası" tescilini almak için geri sayımını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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