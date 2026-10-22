Didim Belediyesi tiyatrosu meme kanserine dikkat çekti

Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Ayşe Alagöz’ün kaleme aldığı "Gülbahar" oyunuyla DİGEM sahnesinde izleyiciyle buluştu. Hüzün ve mizahı bir araya getiren, meme kanseri konusunda farkındalık mesajı taşıyan eser, sanatın gücüyle önemli bir toplumsal konuya dikkat çekti.

Ayşe Alagöz’ün yazdığı, Esra Demirci’nin yönettiği oyun, Pembe İzler Mahallesi’nin sevilen öğretmeni Gülbahar’ın hikâyesini konu alıyor. Meme kanseriyle mücadele eden bir kadının yaşamından kesitler sunan eser, toplumsal farkındalığa dikkat çekerken sevgi, umut ve dayanışma temalarını da işliyor.

Didim Belediyesi, kentin kültür ve sanat yaşamını zenginleştirmek amacıyla farklı sanat dallarını halkla buluşturmaya devam ediyor. Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği "Gülbahar", sanatın toplumsal konulara dikkat çekme gücünü ortaya koyan yapısıyla izleyicilerle buluştu. Didim Belediyesi, önümüzdeki dönemde de kültür ve sanat etkinlikleriyle Didimlileri sanatla buluşturmayı hedefliyor.