Çine'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.U. yönetimindeki 09 AHV 008 plakalı otomobil, Yolboyu Mahallesi kavşağında U.T. idaresindeki 09 AHN 511 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçtaki D.T. ve A.T. yaralandı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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