Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Çine'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Çine'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Çine'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.U. yönetimindeki 09 AHV 008 plakalı otomobil, Yolboyu Mahallesi kavşağında U.T. idaresindeki 09 AHN 511 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçtaki D.T. ve A.T. yaralandı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!

        Benzer Haberler

        İtfaiye ekiplerinin kurtarmaya çalıştığı kedi, 4'üncü kattan atladı
        İtfaiye ekiplerinin kurtarmaya çalıştığı kedi, 4'üncü kattan atladı
        Aydın'da 17 ilçede üreticilerle buluşulacak
        Aydın'da 17 ilçede üreticilerle buluşulacak
        Nazilli'nin il olma talebi için muhtarlarla güç birliği
        Nazilli'nin il olma talebi için muhtarlarla güç birliği
        Aydın'da itfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedinin açılan örtüye düşmesi cep...
        Aydın'da itfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedinin açılan örtüye düşmesi cep...
        İncirliova'da ilk kadın karakol komutanı göreve başladı
        İncirliova'da ilk kadın karakol komutanı göreve başladı
        Efeler Belediyesi Sempati Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi açılıyor
        Efeler Belediyesi Sempati Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi açılıyor