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        İtfaiye ekiplerinin kurtarmaya çalıştığı kedi, 4'üncü kattan atladı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde 4'üncü kattaki dairenin penceresinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri kurtarmaya çalışırken aşağı atladı. Kedi açılan örtünün üzerine düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:23 Güncelleme:
        İtfaiye ekiplerinin kurtarmaya çalıştığı kedi, 4'üncü kattan atladı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde 4’üncü kattaki dairenin penceresinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri kurtarmaya çalışırken aşağı atladı. Kedi açılan örtünün üzerine düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, öğle saatlerinde Güzelhisar Mahallesi 37 Sokak’ta meydana geldi. Apartmanın 4’üncü katındaki pencerenin önünde mahsur kalan kediyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hayvan yakalama filesiyle müdahaleye hazırlandığı sırada kedi, pencereden aşağı atladı. Çevredekilerin açtığı örtünün üzerine düşen kedi, yara almadan kurtuldu.

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        Kediyi kucağına alan kişiler büyük sevinç yaşarken, yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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