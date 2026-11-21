Germencik Belediyesi ekipleri, ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek ve ilçe estetiğini korumak amacıyla mevsimine uygun budama ve çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın’ın Germencik ilçesinde belediye ekipleri, yeşil alanların korunması ve ilçe genelinde çevre düzeninin sağlanması amacıyla ağaç budama çalışmalarına devam ediyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, doğanın güzelliklerinin korunmasının yanı sıra ağaçların geride bıraktığı dal ve bitki atıklarının da düzenli şekilde temizlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ekiplerin budama işlemlerini mevsimine uygun zamanlarda gerçekleştirdiğini belirten Zencirci, çalışmalarla hem ağaçların sağlıklı gelişiminin desteklendiğini hem de çevre temizliği ve ilçe estetiğinin korunduğunu ifade etti. Daha güzel, daha temiz ve daha yeşil bir Germencik için çalışmaların devam edeceğini kaydeden Zencirci; "Doğanın güzellikleri yanında bir de geride bıraktıkları var. Onları da ekiplerimiz zamanına uygun şekilde budayıp çevre temizliğine ve ilçe estetiğine uyumlu hale getiriyor. Hem bu sayede ağaçlarımız tazeliğini yitirmiyor hem de çevre nizamına uyumluluğu yakalıyoruz. Daha güzel, daha temiz ve daha yeşil bir Germencik için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.