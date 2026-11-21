Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Ortaklar Mahallesi’nde yarın düzenlenecek deve güreşleri öncesinde güreş alanında saha ve çevre düzenleme çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirterek devecilere başarılar diledi.

Aydın’ın Germencik ilçesinde geleneksel deve güreşleri öncesinde hazırlık çalışmaları tamamlandı. Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi’nde yarın gerçekleştirilecek deve güreşleri öncesinde belediye ekipleri tarafından güreş alanında saha ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. Etkinliğin sorunsuz ve keyifli geçmesi için yürütülen çalışmalarda alanın güreşlere hazır hale getirilmesi hedeflendi.

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, yöre kültürünün önemli etkinlikleri arasında yer alan deve güreşleri öncesinde ekiplerin sahada çalışma gerçekleştirdiğini belirtti. Emeği geçen belediye personeline teşekkür eden Zencirci, huzurlu ve keyifli bir güreş organizasyonu temennisinde bulunarak tüm devecilere başarılar diledi.