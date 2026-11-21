İncirliova Belediyespor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde deplasmanda karşılaştığı Bornova 1877 Spor’u 32 mağlup ederek namağlup unvanını korudu. Belediye Başkanı Aytekin Kaya, galibiyetin ardından futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

İncirliova Belediyespor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde başarılı performansını sürdürmeye devam ediyor. Deplasmanda Bornova 1877 Spor ile karşı karşıya gelen İncirliova temsilcisi, mücadeleden 32 galip ayrılarak hanesine önemli bir 3 puan daha yazdırdı. Bu sonuçla namağlup unvanını koruyan İncirliova Belediyespor, ligdeki çıkışını sürdürdü. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, takımı elde ettiği galibiyetten dolayı kutladı. Futbolcuların sahada büyük mücadele ortaya koyduğunu belirten Kaya, teknik heyet ve kulübün tüm emekçilerine de teşekkür etti. Takımın sezon sonunda daha büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade eden Başkan Kaya, İncirliova Belediyespor'un başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "Tebrikler Laleler, yolunuz açık olsun" mesajını paylaştı.