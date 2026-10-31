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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri GÜNCELLEME - Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün cenazesi Aydın'da toprağa verildi

        GÜNCELLEME - Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün cenazesi Aydın'da toprağa verildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün cenazesi Aydın'ın Çine ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 06:52 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün cenazesi Aydın'da toprağa verildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün cenazesi Aydın'ın Çine ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Altınova Mahallesi'ndeki şehidin baba ocağına ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

        Kaymakam Ali Erdoğan ve beraberindekiler, şehidin annesi Öznur ve babası Latif Ünlü'ye acı haberi ulaştırdı.

        - "Aralıkta nikah yapacaktık"

        Latif Ünlü, gazetecilere, oğlunu seve seve göreve gönderdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Allah mekanını cennet eylesin, Peygamber Efendimize komşu eylesin. Bu sene dördüncü senesiydi. Son bir ayı kalmıştı, gün sayıyordu. Aralığın ilk haftasında burada olacaktı oğlum. Aralıktan sonra eğitim birliğine gidecekti. Tayinini istemişti. Aralıkta nikah yapacaktık, nisanda da düğün yapacaktık. Hepsi mahşere kaldı."

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        - Cenaze

        Hava yoluyla Çine ilçesine getirilen Ünlü için mahalle meydanında cenaze namazı kılındı.

        Şehidin annesi Öznur Ünlü, tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

        Babaevinden helallik alınmasının ardından Ünlü'nün cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye, şehidin nişanlısı Pınar Öztürk, Aydın Valisi Osman Varol, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Ömer Özmen, YENİ Parti Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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