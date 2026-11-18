Koçarlı'da bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir kişinin dağlık alanda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Giriş: 18.11.2026 - 23:27 Güncelleme:
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir kişinin dağlık alanda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çallı Mahallesi'ndeki dağlık alanda dün Bülent Ocak (46) silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş, Ocak'ın arkadaşı M.Y. gözaltına alınmıştı.
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