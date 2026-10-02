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        Altınova'da zeytin hasadı dualarla başladı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde düzenlenen törenle zeytin hasat sezonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Altınova'da zeytin hasadı dualarla başladı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde düzenlenen törenle zeytin hasat sezonu başladı.

        Altınova Mahallesi'nde Hüseyin Bozkurt'a ait bahçede gerçekleştirilen tören, dualarla başladı. Ayvalık Müftüsü Mehmet Yiğit ve ekibinin Kur'an-ı Kerim tilaveti sunduğu programda, protokol üyeleri ve vatandaşlar yöresel kıyafetli zeytin işçileriyle birlikte ağaçlardan hasat yaptı.

        Toplanan zeytinler Altınova'daki bir fabrikada sıkılarak ilk zeytinyağı elde edilirken, protokol üyeleri bu sezonun ilk ürününü tattı.

        Törende konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni hasat sezonunun tüm çiftçi ve üreticilere bereketli ve hayırlı olmasını diledi.

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        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da hasat sezonunun bolluk ve bereket getirmesini diledi.

        Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar ise bölgede bu sezon ürün veriminin oldukça yüksek olduğunu ​​​​​​​bildirdi.

        Zeytin üreticisi Nuriye Hatice Yeşilkaya da Altınova'da her yıl olduğu gibi bu yıl da hasadı coşkuyla açtıklarını söyledi.

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