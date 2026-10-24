Ayvalık açıklarında tekne battı: 8 kişi kurtarıldı, 1 kayıp Teknedeki 8 kişi Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında batan özel teknedeki 8 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot, helikopter, İHA ve dalış timlerinin katıldığı geniş çaplı operasyonla kurtarıldı. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Ayvalık ilçesi sınırlarında bulunan Kız Adası’nın güney açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde 9 kişinin bulunduğu özel bir teknenin su alarak battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye havadan, karadan ve denizden çok sayıda arama kurtarma unsuru ivedilikle sevk edildi.

Hava ve deniz unsurlarıyla dev arama kurtarma faaliyeti

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Operasyona 6 Sahil Güvenlik Botu (TCSG28, TCSG6, TCSG907, KB111, KB32, KB4305), 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK12), 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (TCSG574) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG505) katıldı. Havadan ve denizden yapılan yoğun tarama faaliyetleri neticesinde, denizin yüzeyinde yaşam mücadelesi veren 8 kişi tespit edildi.

8 kişi kurtarıldı

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle denizden sağ ve bilinci açık olarak bota alınan 8 kişi, Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi’ne intikal ettirildi. Kayıp olan bir kişi için ise bölgede ekipler çalışmalarına devam ediyor. Karada bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen şahısların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, teknenin batış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.