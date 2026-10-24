Balıkesir'de tüfekle açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde tüfekle açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde tüfekle açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Mehmet K. Atatürk Mahallesi'nde tüfekle Doğan Y'ye ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Doğan Y. ile olay yerinde bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet K'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.