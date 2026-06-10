Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Uçar, Yellice Adası Bizans batığının dalışa açılmasını değerlendirdi

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar, Yellice Adası Bizans batığının bulunduğu alanın sportif amaçlı dalışa açılmasına ilişkin açıklama bulundu.





Uçar, yaptığı açıklamada, ilçenin sürdürülebilir turizm faaliyetlerini yıla yaymak için gastronomi ve dalış turizmine ağırlık verdiklerini söyledi.



Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığına gerçekleştirdikleri ziyaretle müracaat sürecini başlattıklarını belirten Uçar, şöyle konuştu:





"Dalış turizmini, Ayvalık'ın denizdeki ve su altı florasının güzelliği, 22 adası ve tarihi su altı kanıtlarıyla birlikte geliştirmek amacındayız. Kültür ve Turizm Bakanlığının yapmış olduğu toplantı ve yeniden değerlendirmeyle Yellice Adası Bizans batığının bulunduğu alanın dalışa yasak alan statüsünü koruyarak sportif amaçlı dalışa açılmıştır. Bu alanları, belli koordinatları da içine ekleyerek geliştirip Ayvalık'ın sürdürülebilir turizm faaliyetlerini desteklemek istiyoruz. Diğer noktalarla ilgili çabamız ve taleplerimiz de sürüyor."



İlçedeki bir dalış okulunun sahibi olan Kemal Çalışkan da Yellice Adası'ndaki Bizans batığının sportif amaçlı dalışa açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





Dalış eğitmeni Ata Akyol da yaklaşık 30 metre derinlikteki batığın sportif dalış yapanlar tarafından ilgi göreceğini kaydetti.

