Balıkesir açıklarında tekne battı: 8 kişi kurtarıldı, kayıp doktor aranıyor

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi Kız Adası açıklarında, ‘Elif’im’ adlı özel tekne, alt kısmından su alarak battı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, tekneden 8 kişiyi sağ olarak kurtarırken, denizde kaybolan doktor için arama çalışması başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kız Adası açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 7 erkek 2 çocuk toplam 9 kişinin bulunan Elif’im adlı özel tekne, alt kısmından su alarak battı. İhbar üzerine adrese; 6 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri sevk edildi. Ekipler, teknede bulunanlardan 6 erkek 2’ çocuk 8 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 8 kişi, kontrol ve tedavi amacıyla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kişilerden birinin iki parmağında kopma meydana geldiği tespit edildi.

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KAYIP DOKTOR İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Teknede yer aldığı belirtilen ve Burhaniye’de Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı olarak görev yapan Dr. Şahin B.’nin ise denizde kaybolduğu bildirildi. Doktor Şahin B.’yi bulmak için denizden ve havadan başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

“24 Ekim 2026 tarihinde Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Kız Adası güneyinde özel teknenin battığı bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 6 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28,TCSG-6,TCSG-907,KB-111,KB-32,KB-4305), 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12), 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (TCSG-574) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-505) sevk edilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurları tarafından deniz yüzeyinden 8 şahıs sağ ve bilinci açık vaziyette kurtarılarak Sahil Güvenlik Botu üzerine alınmış, Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi’ne intikal ettirilmiştir. Kurtarılan şahıslarından alınan bilgiler doğrultusunda kayıp olduğu öğrenilen 1 şahsa yönelik arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir.”

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Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.