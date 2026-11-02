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        Balıkesir'de dereye devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Balıkesir'de dereye devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        S.U. (24) idaresindeki 16 BOH 838 plakalı otomobil, Balikesir Bigadic kara yolunun Büyükbostancı Mahallesi mevkisindeki köprü üzerinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.

        Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrollerde sürücü S.U'nun araç içinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Çalışmalar sonucu F.B.B. (20) ve E.K. (21), araçtan çıkarılarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. S.U'nun cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

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        Deredeki araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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