Türk Kızılay Balıkesir'den kadın liderlerle anlamlı buluşma '81 İle 81 Aşevi Projesi' için kadın liderler bir araya geldi

Türk Kızılay Balıkesir İl Merkezi, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında şehrin mülki idare, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın temsilcileri ile protokol eşlerini anlamlı bir hayır kahvaltısında buluşturdu. Düzenlenen organizasyonda, Türk Kızılayın faaliyetleri ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen "81 İle 81 Aşevi Projesi"nin Balıkesir ayağındaki son durumu paylaşılarak proje için kaynak desteği sağlandı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun eşi Şenay Ustaoğlu himayelerinde gerçekleşen hayır kahvaltısına; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel'in eşi Burcu Yüksel, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sevinç Baykan Özden ile şehir bürokrasisi, siyaset ve STK'ların kadın temsilcileri katılım gösterdi.

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158 yıllık iyilik çınarı dünya zirvesinde

Programın açılışında konuşan Balıkesir Kızılay İl Merkezi Başkanı M. Burak Kelemençe, 11 Haziran 1868 tarihinde kurulan ve 158 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Kızılay'ın ulusal ve uluslararası alandaki başarısına dikkat çekti. 192 ülkeden Kızılhaç ve Kızılay derneklerinin yer aldığı Uluslararası KızılhaçKızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) nezdinde Türk Kızılayın, 2025 yılında 3 ayrı kategoride dünya birincisi olduğunu belirterek, bu gururun tüm Türkiye'ye ait olduğunun altını çizdi.

Kadın liderlerden güçlü destek vurgusu

Toplantıda söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, konuşmalarında kadınların toplumsal dayanışmadaki öncü rolüne ve hayır hareketlerinin yaygınlaştırılmasındaki birleştirici gücüne dikkat çekti. Uygur, Balıkesir'in bu projeye sahip çıkmasının şehirdeki sivil toplum bilincini en üst seviyeye taşıdığını ifade etti.

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Hem sosyal dayanışma hem afet güvencesi: Balıkesir Aşevi

"81 İle 81 Aşevi Projesi" ile sadece ihtiyaç sahibi vatandaşların değil; kendi öz bakımını karşılamakta zorlanan yaşlı, engelli ve kimsesiz bireylerin de günlük sıcak yemek ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Proje aynı zamanda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında afete dirençli şehirler inşa etme stratejisinin de kritik bir parçası olarak öne çıkıyor. Afet durumlarında Türk Kızılayın asli görevi olan beslenme hizmetinin, bu aşevleri sayesinde kesintisiz ve hızlı bir şekilde yürütüleceği vurgulandı.

Eski Askeri Hastane karşısına konumlandırılacak ve Balıkesir'e kazandırılacak aşevi projesinin detayları da kamuoyuyla paylaşıldı. Eski Askeri Hastane'nin karşısında bulunan Ali Hikmet Paşa Köşkü arazisindeki 2,8 dönümlük alana inşa edilecek olan kompleks, şu birimlerden oluşacak:

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5 bin kişi kapasiteli modern aşevi, 350 metrekare büyüklüğünde Kızılay Şube Hizmet ve İdari Binası, 400 metrekare büyüklüğünde depo alanı ve ihtiyaç sahiplerinin kıyafet ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabileceği Sosyal Butik.

Gelinen nokta itibarıyla proje çizim ihalesinin tamamlandığı bildirilirken, çizim sürecinin ardından vakit kaybetmeksizin inşaat faaliyetlerine başlanacağı belirtildi. Program, Balıkesir'in kadın liderlerinin projeye verdikleri güçlü destek ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.