Balıkesir'de otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kontrolden çıkarak otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kontrolden çıkarak otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Y.E.D (21) idaresindeki 34 GS 8686 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Suuribey Sokak'ta, Savaştepe Devlet Hastanesi önünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.
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