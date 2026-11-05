Balıkesir'de iş yeri yangını söndürüldü
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 05.11.2026 - 21:42 Güncelleme:
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Gümüşçeşme Mahallesi Çivi Sokak'ta bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası iş yerinde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ