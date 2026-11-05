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        Edremit'te 32 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde hakkında 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 32 yıl 7 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.A. (44), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 18:54 Güncelleme:
        Edremit'te 32 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        BALIKESİR’in Edremit ilçesinde hakkında 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 32 yıl 7 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.A. (44), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan H.A.'nın yakalanması amacıyla özel bir ekip oluşturuldu. Teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucu H.A.'nın Edremit’in Avcılar Mahallesi’ne geleceği bilgisine ulaşan ekipler, adli makamlarla koordineli şekilde operasyon hazırlıklarını tamamladı. Ardından harekete geçen jandarma düzenlenen operasyonla H.A.'yı yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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