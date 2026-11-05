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        Balıkesir'de taşkın kontrol çalışması yapıldı

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşkın kontrol çalışması yürüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Balıkesir'de taşkın kontrol çalışması yapıldı

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşkın kontrol çalışması yürüttü.

        DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından Ortaca Mahallesi'ndeki Ortaca Deresi'nde gerçekleştirilen proje kapsamında, 1019 metre beton duvar, 1 yaya geçiş yapısı ve 5 yol geçiş yapısının imalatı bitirildi. Çalışmayla dere yatağında suyun kontrollü akışının sağlanması ve olası taşkınların yerleşim alanlarına etkisinin azaltılması amaçlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, hayata geçirdikleri taşkın koruma tesisleriyle riski azaltarak vatandaşların can ve mal emniyetini güvence altına aldıklarını bildirdi.

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        Tesislerin temiz tutulması gerektiğini vurgulayan Balta, "Dere yataklarına evsel ve hayvansal atıkların atılmaması, dere yatağının daraltılmaması ve müdahale edilmemesi hususunda tüm vatandaşlarımızın duyarlı davranması çok önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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