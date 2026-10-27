Cumhuriyet Kupası'nın şampiyonu üst üste ikinci kez 9 Eylül FK oldu

Edremit Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Cumhuriyet Kupası Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nı 9 Eylül FK kazandı. Finalde Fen İşleri takımını 43 mağlup eden ekip, üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu.

Edremit Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Cumhuriyet Kupası Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, 26 Ekim’de oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. 9 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında organize edilen ve 28 Eylül’de başlayan turnuva boyunca belediye birimleri arasında dostluk, dayanışma ve takım ruhunun güçlendirilmesi amaçlandı.

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Şampiyonluk maçında büyük çekişme

Turnuvanın final karşılaşmasında 9 Eylül FK ile Fen İşleri takımları karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede rakibini 43 mağlup eden 9 Eylül FK, turnuvanın şampiyonu oldu. Fen İşleri ise organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Geçtiğimiz yıl da kupayı kazanan 9 Eylül FK, böylece üst üste ikinci kez Cumhuriyet Kupası’nı müzesine götürdü.

Kupayı Başkan Ertaş verdi

Final müsabakasının ardından düzenlenen ödül töreninde şampiyonluk kupası, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş tarafından 9 Eylül FK takımına takdim edildi. Törene Belediye Başkan Yardımcıları Coşkun Taşkın ve Metin Tunçer’in yanı sıra belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri de katıldı.

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"Kazanan dostluk ve dayanışma oldu"

Turnuvanın ardından konuşan Başkan Mehmet Ertaş, şampiyon 9 Eylül FK’yı kutlayarak, final oynayan Fen İşleri takımını ve turnuvaya katılan tüm ekipleri tebrik etti. Ertaş, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporla buluşturan organizasyonun belediye çalışanları arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade ederek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Ertaş ayrıca karşılaşmaların organizasyonu, canlı yayınları ve hakemlik hizmetleriyle katkı sunan ekibe ve sahayı tahsis eden Kıvanç Dağ Halı Saha yönetimine teşekkürlerini iletti.