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        Gömeç'te fen liselerini kazanan 11 öğrenciye bilgisayar hediye edildi

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonucunda fen liselerini kazanan 11 öğrenciye bilgisayar hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 20:27 Güncelleme:
        Gömeç'te fen liselerini kazanan 11 öğrenciye bilgisayar hediye edildi

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonucunda fen liselerini kazanan 11 öğrenciye bilgisayar hediye edildi.

        Kaymakam Mehmet Nesip Mahir tarafından "Bir Hayalim Var" projesi kapsamında düzenlenen programda, öğrenciler bilgisayarlarını Kaymakamlık makamında aldı.

        Mahir, programda yaptığı konuşmada, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını değil, hayal kurmalarını ve hedef belirlemelerini de desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

        "Bir Hayalim Var" projesi kapsamında 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine her ay işledikleri konulara yönelik sınavlar düzenlediklerini belirten Mahir, dereceye giren öğrencilerin hayalini kurduğu mesleğin profesyonelleriyle bir gün geçirmelerini sağladıklarını ifade etti.

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        Mahir, proje kapsamında LGS'de fen liselerini kazanan öğrencilere bilgisayar hediye etme sözü verdiklerini belirterek, "Bugün 11 öğrencimize bilgisayarlarını hediye etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadık." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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