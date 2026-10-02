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        Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden İnce son yolculuğuna uğurlandı

        Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işletmesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilerden Ramazan İnce'nin cenazesi, Balıkesir'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 18:07 Güncelleme:
        Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden İnce son yolculuğuna uğurlandı

        Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işletmesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilerden Ramazan İnce'nin cenazesi, Balıkesir'de toprağa verildi.

        İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri sonrası Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Taşdibi Mahallesi'ndeki babaevine getirilen İnce'nin (26) cenazesi, helallik alınmasının ardından Taşdibi Camisi'ne götürüldü.

        İnce'nin cenazesi, Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

        Törene, İnce'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

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        - Olay

        Manisa'nın Soma ilçesinde bir madende dün öğle saatlerinde göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı.

        Göçüğe ilişkin başlatılan soruşturmada, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

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