Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden İnce son yolculuğuna uğurlandı

Göçüğe ilişkin başlatılan soruşturmada, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Törene, İnce'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

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