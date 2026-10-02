Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden İnce son yolculuğuna uğurlandı
Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işletmesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilerden Ramazan İnce'nin cenazesi, Balıkesir'de toprağa verildi.
Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işletmesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilerden Ramazan İnce'nin cenazesi, Balıkesir'de toprağa verildi.
İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri sonrası Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Taşdibi Mahallesi'ndeki babaevine getirilen İnce'nin (26) cenazesi, helallik alınmasının ardından Taşdibi Camisi'ne götürüldü.
İnce'nin cenazesi, Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Törene, İnce'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.
- Olay
Manisa'nın Soma ilçesinde bir madende dün öğle saatlerinde göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı.
Göçüğe ilişkin başlatılan soruşturmada, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.