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        Kapıdağ Off-Road Ekibi, Mustafakemalpaşa'dan kupalarla döndü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kapıdağ OffRoad Ekibi olarak Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen 7. Geleneksel Kamp, Karavan ve OffRoad etkinliğinde Bandırma'ya kupa ile döndü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:56 Güncelleme:
        Kapıdağ Off-Road Ekibi, Mustafakemalpaşa'dan kupalarla döndü

        Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kapıdağ OffRoad Ekibi olarak Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen 7. Geleneksel Kamp, Karavan ve OffRoad etkinliğinde Bandırma’ya kupa ile döndü.

        Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen 7. Geleneksel Kamp, Karavan ve OffRoad etkinliği kapsamında gerçekleştirilen yarışlarda, Bandırma ve Erdek’i temsil eden Kapıdağ OffRoad Ekibi, ağır ekstrem kategorisinde elde ettiği derecelerle organizasyona damga vurdu. Kırmasti OffRoad Team iş birliğiyle 2325 Ekim tarihleri arasında Sunluk Mahallesi’nde düzenlenen organizasyonda, yaklaşık 100 araç mücadele etti. Çevre il ve ilçelerden çok sayıda yarışmacının katıldığı yarışlarda Kapıdağ OffRoad Ekibi, zorlu parkurlarda gösterdiği performansla iki kupa kazandı.

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        İki farklı klasmanda derece elde ettiler

        Ağır ekstrem kategorisinde yarışan Kapıdağ OffRoad Ekibi sporcularından Cihan Eröz, S1 klasmanında ikincilik elde ederken Sadık Demir ise S2 klasmanında üçüncü oldu. Elde edilen derecelerle Bandırma ve Erdek’i başarıyla temsil eden ekip, yarışları kupalarla tamamladı.

        Offroad yarışlarının Bandırma ve Erdek’te düzenlenmesi isteniyor

        Kapıdağ OffRoad Ekibi, Mustafakemalpaşa’da gerçekleştirilen organizasyonun ardından offroad yarışlarının Bandırma ve Erdek ilçelerinde de düzenlenmesini talep etti. Bölgenin doğal yapısının ve arazi şartlarının bu tür organizasyonlar için fırsat sunduğunu belirten ekip üyeleri, Bandırma ve Erdek’in de offroad etkinlikleriyle tanıtılmasını istiyor.

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        Kapıdağ OffRoad Ekibi’nin elde ettiği dereceler, bölgedeki offroad sporuna olan ilgiyi bir kez daha ortaya koyarken, yarışların Bandırma ve Erdek’te düzenlenmesi talebi de gündeme geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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