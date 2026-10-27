Sındırgı'da 150 doğasever Ulus Dağı zirvesine yürüdü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşünde 150 kişi, Türk bayraklarıyla Ulus Dağı'nın zirvesine yürüdü.

Sındırgı Belediyesi ve Balıkesir Dağcılık ve Arama Kurtarma İhtisas Spor Kulübü (BALDAK) işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte doğaseverler, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doğayla iç içe yaşadı.

Sabah saatlerinde başlayan yürüyüşte katılımcılar, sonbaharın renklerine bürünen Ulus Dağı'nda 13 kilometrelik parkuru tamamlamak için yola çıktı.

Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşarken doğa sporlarıyla da buluştu.

REKLAM

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet coşkusunu ilçenin doğal güzellikleriyle buluşturduklarını belirtti.

Ulus Dağı'nda vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Sak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 103. yılına ulaşmanın gururunu ve heyecanını, Sındırgı'mızın en güzel doğal miraslarından biri olan Ulus Dağı'nda hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. Şanlı bayrağımızın gölgesinde, birlik ve beraberlik içinde 13 kilometrelik rotada attığımız her adım, Cumhuriyetimize olan bağlılığımızın en güzel göstergesidir. Bizimle yürüyen 150 doğasever hemşehrimize ve organizasyonda emeği geçen BALDAK ekibine teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin ışığında, sağlıkla ve hep birlikte nice güzel yürüyüşlerde buluşmaya devam edeceğiz."

REKLAM

Etkinlik, parkurun tamamlanmasının ardından Türk bayraklarıyla fotoğraf çekiminin yapılmasıyla sona erdi.