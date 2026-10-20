Bartın'da dere yatağında erkek cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli yakalandı

Şüphelinin daha sonra Barışık'ı, motosikleti, cep telefonunu ve olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı dereye attığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelinin, olaydan 3 gün önce öldürme eylemini planlayarak olayın gerçekleştiği bölgeye gittiği, tabancasını burada sakladığı ve olay günü de Barışık'ı bölgeye çağırarak ensesine bir el ateş ettiği değerlendirildi.

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