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        Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde Bilecik'te anma töreni

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Bilecik'te törenle anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:53 Güncelleme:
        Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde Bilecik'te anma töreni

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Bilecik'te törenle anıldı.

        Sabah 08.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtın'a, Bilecik Valiliği, Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı ve siyasi partiler ile STK'ların çelenkleri sunuldu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunularak ardından İstiklal Marşı okundu.

        Törene Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Kadircan Kottaş, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, STK temsileri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anma programı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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