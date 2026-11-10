Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde Bilecik'te anma töreni

Anma programı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla devam edecek.

Sabah 08.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtın'a, Bilecik Valiliği, Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı ve siyasi partiler ile STK'ların çelenkleri sunuldu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunularak ardından İstiklal Marşı okundu.

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