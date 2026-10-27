Başkan Subaşı, Halk Günü'nde vatandaşları dinledi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, vatandaşların talep ve görüşlerinin hızlı şekilde alınarak çözüme kavuşması için düzenlenen Halk Günü'nde vatandaşları dinledi.

Göreve geldiği tarihten bu yana muhtarlar, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üniversite öğrencileri başta olmak üzere halkın her kesiminden vatandaşı dinleyen Başkan Subaşı düzenlenen Halk Günü ile gelen taleplerin hızlı şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlıyor. Vatandaşların taleplerini not alarak ilgili birimlere ileten Başkan Subaşı, "Halk Günü buluşmamızda vatandaşlarımızla bir araya gelerek talep, öneri ve düşüncelerini dinledik. Bilecik'i; halkımızın sesine kulak veren, ortak aklı büyüten ve dayanışmayı esas alan bir anlayışla yönetmeye devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

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Vatandaşlar da düzenlenen halk günü dolayısıyla taleplerini hızlı şekilde iletmekten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Subaşı'na teşekkür etti.