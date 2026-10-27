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        794 rakımda doğa yürüyüşü

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 794 rakımlı Kınık Köyü ile Bulduk Köyü arasında doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:52 Güncelleme:
        794 rakımda doğa yürüyüşü

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 794 rakımlı Kınık Köyü ile Bulduk Köyü arasında doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara'nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, Kaymakamlık himayelerinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edildi. Yürüyüşe öğrenciler, protokol üyeleri ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri katıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, doğayla iç içe vakit geçirerek keyifli bir gün yaşadı. Cumhuriyet'in 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda öğrenciler ve protokol üyeleri bir araya geldi.

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        Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, etkinliğe ev sahipliği yapan Bulduk ve Kınık köylerine ve yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek, "Etkinliğimize ev sahipliği yapan Bulduk ve Kınık köylerimize misafirperverlikleri ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimize, protokol üyelerimize ve vatandaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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