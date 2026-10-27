Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Kurumlar arası voleybol turnuvası tamamlandı

        Kurumlar arası voleybol turnuvası tamamlandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Kurumlar arası voleybol turnuvası tamamlandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.

        Söğüt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva, dostluk, dayanışma ve fair play ruhu içerisinde tamamlandı. Kurumlar arasında birlik ve beraberliğin güçlendirilmesini amaçlayan turnuvaya katılan sporcular, voleybol sahasında mücadele etti. Turnuvanın tamamlanmasının ardından organizasyona katılan kurumlara ve sporculara teşekkür edilirken, dereceye giren takımlar tebrik edildi.

        Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Cumhuriyetimizin 103. yılı kapsamında düzenlenen turnuvaya katılan tüm kurumlarımıza ve sporcularımıza teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Bu çantalar Selçuklu ve Osmanlı döneminde olduğu gibi günümüzde de aynı tek...
        Bu çantalar Selçuklu ve Osmanlı döneminde olduğu gibi günümüzde de aynı tek...
        Bilecik'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu başladı
        Bilecik'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu başladı
        Bilecik'te okul saldırıları ve siber zorbalık ele alındı
        Bilecik'te okul saldırıları ve siber zorbalık ele alındı
        Bilecik derbisinin kazananı 1299 Bilecikspor Kulübü oldu
        Bilecik derbisinin kazananı 1299 Bilecikspor Kulübü oldu
        Bilecik'te meslek liselerinde eğitim çalışmaları incelendi
        Bilecik'te meslek liselerinde eğitim çalışmaları incelendi
        Bilecik'te çiftçilerin talepleri dinlendi
        Bilecik'te çiftçilerin talepleri dinlendi