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        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bu çantalar Selçuklu ve Osmanlı döneminde olduğu gibi günümüzde de aynı teknikle yapılıyor Usta Öğreti Gülten Gök; "Selçuklu ve Osmanlı döneminde kullanılan tekniklerle yapıyoruz" "Tamamını elde üretiyoruz, hiçbir şekilde bir makine kullanmıyoruz"

        Bu çantalar Selçuklu ve Osmanlı döneminde olduğu gibi günümüzde de aynı teknikle yapılıyor Usta Öğreti Gülten Gök; "Selçuklu ve Osmanlı döneminde kullanılan tekniklerle yapıyoruz" "Tamamını elde üretiyoruz, hiçbir şekilde bir makine kullanmıyoruz"

        Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde Usta Öğreti Gülten Gök, kendilerinin yaptığı deri çantaların Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kullanılan teknikle yaptıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Bu çantalar Selçuklu ve Osmanlı döneminde olduğu gibi günümüzde de aynı teknikle yapılıyor Usta Öğreti Gülten Gök; "Selçuklu ve Osmanlı döneminde kullanılan tekniklerle yapıyoruz" "Tamamını elde üretiyoruz, hiçbir şekilde bir makine kullanmıyoruz"

        Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde Usta Öğreti Gülten Gök, kendilerinin yaptığı deri çantaların Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kullanılan teknikle yaptıklarını söyledi.

        Bilecik Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler Cumhuriyet Meydanı'ndan kurulan statlar Bileciklilerin beğenisi sunuldu. Bu statlar içinde en çok ilgi çekenlerinden biri olan hakiki deriden el emeği ile yapılan çanta ve cüzdan oldu. Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde Usta Öğreti Gülten Gök, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Elde gerçek deriyi işleyerek çanta, cüzdan ve diğer aksesuarları dönüştürüyoruz. Bu işi hobi olarak başladım fakat doğal deriden yapılan ürünlerimiz beni bu işe bağladı ve üretmeye sevk eden bir iş oldu. Aynı zamanda geri dönüşümü de olan ve hiçbir şekilde ziyan olmayan, her parçasından farklı ürünler çıkartabiliyoruz. Tamamını elde üretiyoruz, hiçbir şekilde bir makine kullanmıyoruz. Pançlarla delip sonrasında elişleri ile yapıyoruz. Bilecik halkının da çok güzel ilgisi oldu ve kursiyerlerim de çok severek üretmeye başladılar. Gitgide de ilgi çoğalıyor. Çünkü ömürlük, asla yıpranmayacak, eskimeyecek gerçek deri olduğu için o şekilde kullandıkça insana da doğallığından dolayı mutlu eden ürünler" dedi.

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        "Selçuklu ve Osmanlı döneminde kullanılan bir tekniklerle yapıyoruz"

        Usta Öğreti Gülten Gök, bu çanta ve cüzdanları Selçuklu ve Osmanlı döneminden kullanılan tekniklerle yaptıklarını anlatarak, "Gerçek deri tabaklanmaya başladığından beri bu çantalar yapılıyor. İnsanın çanta ihtiyacı heybe ile başlamıştır ve taşımak için herkesin çantaya olmuş. Gerçek deriler işlenmeye başladığından beri vardır bu meslek. Selçuklu ve Osmanlı dönemleri hatta o dönemlerden daha da eski olabilir bu meslek. Biz o dönemlerden günümüze aynı tekniği kullanıyoruz, çünkü bu dikiş çok dayanıklı. Bugün çalışan kadının daha kullanabileceği şekilde modernize ederek ürünlerimizi çıkartıyoruz. Hem malzemesinden hem işçiliğinden dolayı fazlasıyla dayanıklı" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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