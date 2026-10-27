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        Bilecik'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu başladı

        Bilecik Belediyesi'nce Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser, ayakta alkışlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:41 Güncelleme:
        Bilecik'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu başladı

        Bilecik Belediyesi'nce Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser, ayakta alkışlandı.

        Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Bileciklilerle buluştu. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezindeki konserde dünya müziğinin seçkin eserleri seslendirildi. Cumhuriyet bayramının coşkusunu müziğin evrensel diliyle buluşturan konsere katılan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ‘'Cumhuriyet bayramımızı her zaman büyük bir coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. Bu güzel gecede emeği geçen sanatçılarımıza ve bizleri müziğin birleştirici gücüyle buluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'na teşekkür ediyor; Cumhuriyetimizin sanatla, özgür düşünceyle ve umutla büyümeye devam etmesini diliyorum'' ifadelerini kullandı.

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        Bayram coşkusu Sefo konseriyle sona erecek

        Sanatçı ve orkestra üyelerine performansları dolayısıyla teşekkür eden Başkan Subaşı, çiçek takdim ederek, Bilecik seramiğine yansıtılmış Atatürk portresi hediye etti. Öte yandan Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan kutlama programı kapsamında 28 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da Cumhuriyet Meydanında Sefo konseri düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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