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        İlkokul öğrencilerinden geleneksel çocuk oyunları

        Bilecik'te Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulu'nda öğrenciler geleneksel çocuk oyunlarıyla eğlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:51 Güncelleme:
        İlkokul öğrencilerinden geleneksel çocuk oyunları

        Bilecik'te Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulu'nda öğrenciler geleneksel çocuk oyunlarıyla eğlendi.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül, beceri temelli ve değer odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda hazırlanan ‘Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliğinde, çocukların sosyal, fiziksel ve bilişsel becerilerinin desteklenmesi amaçlandı. Program kapsamında öğrenciler, farklı oyunlarla bir araya gelerek birlikte hareket etme, paylaşma ve dayanışma deneyimi yaşadı.

        Birbirinden farklı oyunlarla eğlendiler

        Etkinlikte ‘Renkli Kule', ‘Söylenenin Tersini Yap', ‘Kaleli Yakan Top', ‘Dön ve Sayıyı Kap', ‘Balon Tenisi', ‘Top Taşıma', ‘Hareketli Çember' ve ‘Çubuğu Düşürme' oyunları oynandı. Öğrenciler, oyunlar aracılığıyla hem fiziksel aktivitelerde bulundu hem de arkadaşlarıyla birlikte hareket ederek eğlenceli vakit geçirdi. Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de programa katılarak öğrencilerin oyunla öğrenme ve keşfetme heyecanına ortak oldu.

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        İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Çocuklarımızın oyun yoluyla öğrenmesi, kendilerini geliştirmesi ve arkadaşlarıyla birlikte hareket etme becerisi kazanması eğitim sürecinin önemli bir parçasıdır. Geleneksel çocuk oyunlarımızı yeni nesillere aktarırken çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de paylaşma, iş birliği ve dayanışma gibi değerleri kazanmasını amaçlıyoruz. Okulda, evde ve mahallede oyuna yer açarak çocuklarımızın çok yönlü gelişimini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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