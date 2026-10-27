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        BŞEÜ'de öğrencilerin ders dışı başarıları da belgelenecek

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) öğrencilerin ders dışı başarıları da belgelenecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:50 Güncelleme:
        BŞEÜ'de öğrencilerin ders dışı başarıları da belgelenecek

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) öğrencilerin ders dışı başarıları da belgelenecek.

        BŞEÜ'de öğrencilerin ders dışındaki başarılarını, sosyal faaliyetlerini ve kişisel gelişimlerini belgeleyen Sosyal Transkript Sistemi hayata geçirildi. 20262027 eğitimöğretim yılından itibaren uygulanacak sistemle öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal alanlardaki kazanımları da resmî olarak kayıt altına alınacak. BŞEÜ'de öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının değil, üniversite hayatı boyunca katıldıkları etkinliklerin ve üstlendikleri görevlerin de görünür hâle getirilmesi amaçlanıyor. Sosyal Transkript Sistemi sayesinde öğrenciler, ders dışı faaliyetlerini tek bir belgede toplayarak staj, iş, akademik ve sektörel başvurularında kullanabilecek. Üniversite bünyesinde veya kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde gerçekleştirilen, belgelendirilebilir faaliyetleri kapsayan sistem 9 ana kategoriden oluşuyor. Bu kategoriler arasında öğrenci toplulukları ve temsilcilikleri, proje ve araştırma faaliyetleri, bilimsel toplantılar ve akademik etkinlikler, kültürsanat ve spor faaliyetleri, sertifikalı eğitimler, çevresel ve sosyal sorumluluk çalışmaları, ödül ve başarılar, girişimcilik ve yenilikçilik ile kariyer ve mesleki gelişim yer alıyor. Öğrenciler, katıldıkları faaliyetlere ilişkin kanıtlayıcı belgeleri elektronik ortamda sisteme yükleyebilecek. Başvurular, her bölümde oluşturulan Sosyal Transkript Değerlendirme Komisyonları tarafından incelenerek onaylanacak. Kabul edilen faaliyetler, ilgili kategoriler altında kronolojik sırayla sosyal transkript belgesine işlenecek.

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        BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversitemizde 20262027 eğitimöğretim yılından itibaren tüm aktif öğrencilerimizi kapsayacak Sosyal Transkript Sistemi ile öğrencilerimizin ders dışındaki kazanımlarını da kayıt altına alacağız. Lisans öğrencilerimizin en az 10, ön lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin ise en az 5 faaliyetinin ilgili komisyonlar tarafından onaylanmasıyla sosyal transkript belgesi oluşturulabilecek. Üniversitemizin logosunu ve doğrulama amacıyla kullanılacak QR kodunu içerecek bu belge, üçüncü kişiler tarafından da doğrulanabilecek. Öğrencilerimiz belgelerini dijital ortamda oluşturup indirebilecek veya ilgili birimlerin öğrenci işleri aracılığıyla talep edebilecek. Bu uygulamayla öğrencilerimizin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal alanlarda edindikleri deneyimleri görünür kılmayı, kariyer süreçlerinde yetkinliklerini daha güçlü şekilde ortaya koymalarını ve toplumsal sorumluluk bilinci kazanmalarını desteklemeyi hedefliyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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