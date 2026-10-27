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        Osmanelispor kaptanı kaleci Mete Aktemur takımını kurtardı

        Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor kaptanı kaleci Mete Aktemur kurtarışlarıyla 1 puanın alınmasında etkili oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Osmanelispor kaptanı kaleci Mete Aktemur takımını kurtardı

        Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor kaptanı kaleci Mete Aktemur kurtarışlarıyla 1 puanın alınmasında etkili oldu.

        PGL 6 Grup ikinci hafta müsabakasında Osmanelispor, Kocaeli temsilcisi Alikayha Belediyespor ile karşı karşıya geldi. İzmit Nasut Kayalı Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi Alikayha Belediyespor ataklarına Osmanelispor kaptanı kalecisi Mete Aktemur adeta kalesinde devleşti. Bulunan karşılıklı ataklar ilk yarıda sonuçsuz kalınca takımlar soyunma odasına 00'ık skorla gitti. İkinci yarıda da Osmanelispor kaptanı kalecisi Mete Aktemur'u geçemeyen Alikayha Belediyesporlu futbolcular maç sonunda 1 puana razı oldu. Ligin ilk haftasında da kendi evinde Hendekspor ile 11 berabere kalan Osmanelispor, Alikayha Belediyespor karşısında berabere kalarak puanını 2'ye çıkardı. Maç sonunda sayısız kurtarış yapan Osmanelispor kaptanı kaleci Mete Aktemur'u takım arkadaşları tebrik etti.

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        Kırmızıyeşilli takım ligin 3'üncü haftasında AS Akyazıspor'u konuk edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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