Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanlığına atanan İsmail Cinoğlu görevi devraldı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 10 Temmuz'da alınan yeni görevlendirme kararı doğrultusunda CHP Bilecik İl Başkanlığı görevine Kazım Yağmur atanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Bilecik İl Başkanı Kazım Yağmur, Genel Başkan Danışmanı ve Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörlüğü görevine getirildi. Yerine ise iş adamı İsmail Cinoğlu atandı.

"Bu parti sahipsiz bırakmamak için, kapısına anahtar kilit vurulmaması için biz bu partiyi devraldık"

Parti binasındaki devir teslim töreninde konuşan önceki İl Başkanı Kazım Yağmur, "Görev süremiz boyunca, bu zorlu görev süremiz boyunca bizlerden desteğini esirgemeyen tüm partili ve yol arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıllık bir partidir. Atatürk'ün kurduğu bir partidir. Bu parti sahipsiz bırakmamak için, kapısına anahtar kilit vurulmaması için biz bu partiyi devraldık. Yaklaşık 60 gün gibi bir süre oldu biz bu görevi üstlendik. Sağ olsun başkanımız İsmail Cinoğlu bizden sonra bu bayrağı taşıyacak. Ben aslen Muşluyum, Kürt'üm. Değerli arkadaşlar, Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkez'i yoktur. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız" dedi.

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"Partiyi sahipsiz bırakıp gittiler"

Yağmur, açıklamasının devamında, "Yıllardan beri bu partiden menfaat elde edip, bu partiyi sadece menfaat kapısı olarak görenler, ata ocağı diyenler, baba ocağı diyenler bir daha bu partiden koltuk alamayacağını gördükleri anda partiyi sahipsiz bırakıp gittiler. Hep beraber bu parti için ne gerekiyorsa hep beraber elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Ülkeyi yönetenlere kızdık diye ülkeyi terk edecek halimiz yok"

İsmail Cinoğlu ise, "Cumhuriyet Halk Partisi ailesi; bu süreçten sonra halkıma, partililerime şu mesajı vermek isterim: Birinci mesajım birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Yürüyeceğimiz yolda hep beraber olalım. Bunlar gelir geçer. Hocaya kızdık diye camiyi, müdüre kızdık diye okulu, ülkeyi yönetenlere kızdık diye ülkeyi terk edecek halimiz yok. Bu partiye emeklerimiz var. Bugün bu partiden ayrılan bütün milletvekili arkadaşlarımız var, il genel meclisi, belediye başkanı, hepsinin emeğimiz var. Bizim onlardan helallik alacak bir halim yok, ama benim onlar, onların benden helallik alacak çok şeyleri var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 9 yıl oldu gireli. Elimden ne geldiyse, kim aday olduysa bu mücadelenin en başında koştum. Kimse de inkâr edemez. Semih Şahin başkanı oldu, koştum. Yaşar Tüzün'e 20 senedir koşuyorum. İl genel meclisi adayı oldu, koştum. Melek subaşı oldu, maddi manevi koştum. Siyaseti böyle 3 dakikalık, 5 dakikalık konuşmalarla, iki tane klavyelerle yazılacak işler değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bundan sonra sahadayız. Memleket için savaşacağız. Biz Atatürk'ün partisiyiz. Hakçının, hukukçunun, çiftçinin partisiyiz. Biz öyle 3 dakikada, 5 dakikada dağıtılacak parti değiliz. Küllerimizden doğarız" dedi.

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"Bugün gururla, onurla il başkanlığımızı devam ettireceğiz"

Bir gazetecinin "Ağustos ayında CHP'den istifa ettiğinizi duyurdunuz. O günden bugüne ne değişti de il başkanı oldunuz" sorusuna karşı Cinoğlu, "Ben, üyeliğimi hiçbir zaman sonlandırmadım. Onu da zaten açıklamasını yaptım. Yeni Parti'ye katılmayacağımı söyledim. Bugün gururla, onurla il başkanlığımızı devam ettireceğiz" yanıtını verdi.

Öte yandan 2022 yılında Bilecik'te bir soruşturma sebebi ile geçici olarak görevden alınan ve partisi CHP'den ihraç edilen Semih Şahin de devir teslim törenine katıldı.