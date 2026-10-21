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        Bilecik U12 Gençler Ligi'nde gözler Bilecik derbisinde

        Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 7 ve 8'inci haftalar geride kalırken, gözler cumartesi günü oynanacak Bilecik derbisine çevrildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Bilecik U12 Gençler Ligi'nde gözler Bilecik derbisinde

        Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 7 ve 8'inci haftalar geride kalırken, gözler cumartesi günü oynanacak Bilecik derbisine çevrildi.

        Bilecik U12 Gençler Ligi'nde A ve B Grupları'ndan cumartesi ve pazar günleri oynana maçlarla 7 ve 8'inci haftalar geride kaldı. A Grubu'ndan ligin 7'inci haftasında cumartesi günü oynanan maçlarda Gölpazarıspor kendi evinde Pazaryerispor'u 31 yenerken, Bilecik Gençlerbirliğispor deplasmandan Bozüyü Gücüspor karşısında 32'lik galibiyetle döndü. Söğütspor ligden çekilen Bozüyükspor karşısında 30 hükmen galip gelirken, haftayı Demirköy 2018 Spor BAY geçti. Pazar günü oynana ligin 8'inci hafta müsabakalarında Bozüyük Gücüspor kendi evinde Demirköy 2018 Spor'u 31 geçerken, Söğütspor deplasmanda Gölpazarıspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Bilecik Gençlerbirliğispor ligden çekilen Bozüyükspor karşısında 30 hükmen galip sayılırken, bu haftayı da Pazaryerispor BAY geçti. Bu sonuçlar sonrasında Söğütspor 21 puanla liderliğini sürdürürken, 15 puanlı Bilecik Gençlerbirliğispor ve Bozüyük Gücüspor lideri takip etti. Ligin 9'uncu haftasında cumartesi günü SöğütsporPazaryerispor, Bilecik GençlerbirliğisporGölpazarıspor, Demirköy 2018 SporBozüyükspor karşı karşıya gelirken, Bozüyük Gücüspor haftayı BAY geçecek.

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        U12 Gençler Ligi'nde gözler Bilecik derbisinde

        B Grubu'ndan ise cumartesi günü oynanan 7'inci hafta müsabakalarında 1299 Bilecikspor Kulübü deplasmandan Lefke Birlikspor'u 41, Osmanelispor Güneşspor deplasmanından 21 skorla dönerken, 4 Eylülspor ile Vitraspor 11 berabere kaldı. BFA ligden çekline Ertuğrulspor karşısında 30 hükmen galip sayıldı. Pazar günü oynana ligin 8'inci haftasında Lefkebirlik kendi evinde Vitraspor ile 11 berabere kalırken, 4 Eylülspor kendi evinde Osmanelispor'u 32 yendi. BFA'da kendi evinde Güneşspor'u 40'lık skorla geçerken, 1299 Bilecikspor Kulübü ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında 30 hükmen galip sayıldı. Bu sonuçlar sonrasında 4 Eylülspor 20 puanla liderliğini sürdürürken, BFA 18, 1299 Bilecikspor Kulübü 17 puanla lideri takip ettiler. Ligin 9'uncu haftasında cumartesi günü OsmanelisporLefkebirlispor,Güneşspor4 Eylülspor ile VitrasporErtuğrulspor karşılaşmaları oynanacak. Bu haftanın en dikkat çeken müsabakası Bilecik merkezin 2 takımı olan 1299 Bilecikspor Kulübü BFA karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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