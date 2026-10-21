Bilecik'te okul çevrelerinde güvenlik denetimleri sürüyor

Bilecik'te öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul ve çevrelerindeki güvenlik denetimleri devam ediyor.

Bilecik Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezi ve ilçelerde yürütülen denetimlerle öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek olumsuzlukların önlenmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Bozüyük ve merkez ilçede bulunan 20 okulun çevresinde güvenlik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de rutin denetimlerini sürdürdüğü çalışmalarda okul çevreleri denetleniyor, öğrencilerin giriş ve çıkışları ile trafik güvenliği kontrol ediliyor, okul servis araçlarına yönelik gerekli tedbirler alınıyor.

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Okul giriş ve çıkış saatleriyle sınırlı tutulmayan denetimler gün boyunca devam ederken, güvenlik birimleri koordinasyon içerisinde önleyici çalışmalar yürütüyor.