Bilecik Valisi Sözer asfalt serim çalışmalarını inceledi
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesinde gerçekleştirilen asfalt serim çalışmalarını inceledi.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesinde gerçekleştirilen asfalt serim çalışmalarını inceledi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekiplerince, ilçeye bağlı Sarıyazı, Benli ve Ağlan köylerinde gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen Sözer, sürece ilişkin bilgi aldı.
Açıklamada inceleme sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, çalışmaların söz konusu köyleri birbirine bağlayan 12 kilometrelik yolun 8 kilometrelik bölümünde yapıldığını belirtti.
Güzergahta asfalt serimi öncesinde yol genişletme ile viraj ve altyapı iyileştirme çalışmaları da gerçekleştirildiğini ifade eden Sözer, ekiplere kolaylıklar diledi.
İnceleme sırasında Sözer'e Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz ile İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş da eşlik etti.
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