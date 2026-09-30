Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te 45 kez kan bağışında bulunan kişiye özel plaket verildi

        Bilecik'te 45 kez kan bağışında bulunan kişiye özel plaket verildi

        Türk Kızılayı Bilecik Şubesi'nce, 45 kez kan bağışında bulunan bağışçıya özel teşekkür plaketi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Bilecik'te 45 kez kan bağışında bulunan kişiye özel plaket verildi

        Türk Kızılayı Bilecik Şubesi’nce, 45 kez kan bağışında bulunan bağışçıya özel teşekkür plaketi verildi.

        Eczacı Ahmet Lütfi Özlük'e, Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından özel olarak hazırlanan teşekkür plaketini veren Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkan Yardımcısı Murat Ateş, kan bağışının hayati önemine vurgu yaptı.

        Ateş, Türk Kızılay Genel Merkezi'nin hayat kurtarmayı bir yaşam biçimi haline getiren 45 ve üzeri kan bağışında bulunan gönüllü bağışçılarını onurlandırmak amacıyla özel plaketle ödüllendirdiğini belirterek, "Düzenli kan bağışı toplum sağlığı ve acil kan ihtiyaçların karşılanması noktasında hayati bir önem taşımaktadır. Her bir bağış, hayat kurtaran bir umut ışığı. Bağışçımız Özlük gibi bağışçılarımız, topluma örnek oluyor ve insanlık adına büyük bir görev üstleniyor. Kendisine Kızılay ve tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyorum." dedi.

        REKLAM

        Ateş, 10 defa kan bağışında bulunan gönüllülere bronz, 25 defa kan bağışında bulunan gönüllülere gümüş ve 35 defa kan bağışında bulunan gönüllülere altın madalya ile ödüllendirildiğini, 45 ve üzeri kan bağışında bulunan bağışçıları da teşekkür plaketi verildiğini kaydetti.

        Kan bağışçısı Özlük de sağlıklı olan her vatandaşın düzenli olarak kan vermesi gerektiğini ifade ederek, sağlığının yerinde olduğu sürece kan bağışına devam edeceğini söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Bilinmeyen deneyimi
        Bilinmeyen deneyimi
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        Kartal'dan Asensio ve şampiyonluk sözleri!
        Kartal'dan Asensio ve şampiyonluk sözleri!
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Son halini kızı paylaştı
        Son halini kızı paylaştı

        Benzer Haberler

        Bilecik'te firari hükümlü saklandığı kömür deposunda yakalandı
        Bilecik'te firari hükümlü saklandığı kömür deposunda yakalandı
        Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Bilecik'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Yarım asrı aşkın süredir çamura şekil veriyor
        Yarım asrı aşkın süredir çamura şekil veriyor
        Bilecik'te sahte döviz bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
        Bilecik'te sahte döviz bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
        Bilecik Valisi Sözer'e ahilik sancağı teslim edildi
        Bilecik Valisi Sözer'e ahilik sancağı teslim edildi