Bilecik'te bacasında yangın çıkan restoranın bulunduğu 4 katlı bina tahliye edildi

Bilecik'te, zemin katındaki restoranın bacasında yangın çıkan 4 katlı binada bulunanlar tahliye edildi. Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'ndeki 4 katlı binanın zemin katında bulunan restoranın baca bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sebebiyle bina çevresinde yoğun duman oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina, polis tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, çıktıkları çatıdan bacaya müdahale ederek yangını söndürdü.

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